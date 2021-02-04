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İstanbul’da kan donduran olay! Sokakta tartıştığı eşini silahla vurup intihar etti

’de dün saat 20.30 sıralarında Akif Mahallesi'nde sokakta tartıştığı eşine silahla peş peşe ateş eden koca aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan koca ambulansta, eşi ise hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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İstanbul’da kan donduran olay! Sokakta tartıştığı eşini silahla vurup intihar etti

Edinilen bilgiye göre sokakta karşılaşan ve çifti, bir süre sonra tartıştı. Bu sırada , silahla eşine peş peşe ateş etti.

Hatice Helvacı(45) kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Helvacı aynı silahla kalbine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri Mehmet Helvacı'ya uzun süre kalp masajı yaptı.

Ağır yaralı Helvacı çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre boş kovan aradı.

Mehmet Helvacı ambulansta hayatını kaybederken, Hatice Helvacı ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir mahalle sakini, "İki üç el silah sesi duyduk. Ondan sonra balkondan baktığımda bir kadının yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm.

Ondan sonra bir şahıs daha gördüm, o da yerdeydi. Ambulanslar, ekipler geldi." dedi.

İstanbul’da kan donduran olay! Sokakta tartıştığı eşini silahla vurup intihar etti İSTANBUL’DA KAN DONDURAN OLAY! SOKAKTA TARTIŞTIĞI EŞİNİ SİLAHLA VURUP İNTİHAR ETTİ

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