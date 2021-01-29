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İstanbul’da günlük kiralık evde cinayet! Arkadaşını vurup kaçtı

'de Ağaoğlu Sokak’ta bulunan binanın birinci katında sabah saatlerinde evde kalan üç arkadaş arasında başlayan tartışma cinayetle bitti. Polis, arkadaşını vurup kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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İstanbul’da günlük kiralık evde cinayet! Arkadaşını vurup kaçtı

Edinilen bilgiye göre, günlük kiralanan eve gelen üç arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine uyruklu zanlı, 'a (44) silah ile ateş ederek kalbinden vurdu. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset, morguna kaldırıldı.

Cinayet sırasında evde bulunan kişi de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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