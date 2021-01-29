İstanbul’da günlük kiralık evde cinayet! Arkadaşını vurup kaçtı
Şişli'de Mecidiyeköy Ağaoğlu Sokak’ta bulunan binanın birinci katında sabah saatlerinde evde kalan üç arkadaş arasında başlayan tartışma cinayetle bitti. Polis, arkadaşını vurup kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
YAŞAM DHA
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Edinilen bilgiye göre, günlük kiralanan eve gelen üç arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Azeri uyruklu zanlı, Rasim Kocaman'a (44) silah ile ateş ederek kalbinden vurdu. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.
Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet sırasında evde bulunan kişi de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.