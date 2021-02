Müge Anlı’dan Aleyna Çakır açıklaması! ‘Ben adalete inanıyorum’

Anlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben en baştan beri bu programı yaparken şunu söyledim, yine lafımın arkasındayım; Ben o gün orada adli tıp kurumu raporu gelmeden ne yaşandığını söyleyemem demiştim, hep bunu söyledim. Sosyal medyaya yansıyan, kızı bayıltıncaya kadar kişinin her kim olursa olsun, hatta onun altına 'helal olsun' diyenlere dahi işlem yapılması gerektiğini savundum. Hâlâ da sözümün arkasındayım. Burayı bilemeyiz dedik. 'Kızın yaşam tarzı', 'kızın yaşam tarzı' vs. falan o kızın orada kendi başına yapamayacağı izlenimini doğurdu her birimizde. Adli Tıp kurumu raporları da vücut üzerindeki izler bize o geceyi anlatıyor, o geceyle ilgili önemli detaylar veriyor."