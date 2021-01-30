Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Katilin sözleri dehşete düşürdü

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ERTELEME ALMIŞ

Cani adam ifadesinde, eşiyle 13 yıllık evli olduklarını ve bu evlilikten iki çocukları olduğunu belirterek, "Karımın başkalarıyla ilişkisi olduğunu düşünüyordum. Konuyla ilgili eşimle defalarca konuştum. Buna bir son vermesini, verdiği taktirde onu kabul edebileceğimi, hatta istiyorsa boşanabileceğimizi söyledim. Eşim kesinlikle başkalarıyla gönül ilişkisi olduğunu kabul etmedi. Boşanmak da istemedi. Ancak eşimin dudaklarında ve kollarında diş izlerine rastladım. Bunu görünce başkalarıyla ilişkisi olabileceğinden şüphelendim. Olay günü de kendisinden şüphelendiğim için kapı kilidine işaret koydum. Uyandığımda eşim yanımda yoktu. Odadan çıkınca eşini gördüm. Neden yanımda olmadığını sorunca tuvalete gittiğini söyledi. Ancak kapı kilidindeki işaretten, kol, bacak ve dudaklarındaki diş izlerinden yalan söylediğini anladım. Bunun üzerine tartıştık. Bende bağırmaması için ağzını bantladım. Sonra vücudundaki cinsel ilişkiye ait olduğunu düşündüğüm izleri tek tek tükenmez kalemle işaretledim.