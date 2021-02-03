İzmir’de Yeniköy Sulama Göleti’nde baraj kapakları açılacak! 2 mahalle boşaltılacak

İzmir'deki yağış ile ilgili kent valisi yaptığı açıklamada, şubat ayı yağış beklentisinin çok üzerinde bir yağış ile karşılaştıklarını bildirdi. Vali Yavuz Selim Köşger, kamu çalışanlarının yarım gün idari izinli sayıldıklarını da duyurmuştu. İzmir'e 8 saatte 1 aylık yağışın düştüğü, bunun rekor olduğu belirtiliyor.