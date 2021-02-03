İzmir’de Yeniköy Sulama Göleti’nde baraj kapakları açılacak! 2 mahalle boşaltılacak
İzmir’e 8 saatte 1 aylık yağış düşerken sokaklar göle dönerken 2 vatandaş hayatını kaybetti. Yeniköy Sulama Göleti’nde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Barajın kapaklarının açılacağı ve su tahliyesi yapılacağı bildirildi. Bu nedenle 2 mahallede evleri boşaltılacak.
İzmir'de kuvvetli sağanak yağış sonrası Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti'nde ise doluluk oranı yüzde 100 e dayandı. Kaymakamlık, baraj kapaklarının açılacağını suların tahliye edileceğini duyurdu. Balaban Deresinin sağ ve sol bandındaki 500 metre içerisinde evleri bulunan vatandaşların evlerini boşaltmaları çağrısı yapıldı.
İzmir'de önceki gece yarısı başlayan sağnak yağmur ve fırtına kentte yaşamı altüst etti. Sokaklar göle dönerken, evleri sel vurdu. Araçlar, evler, dükkanlar büyük maddi hasar görürken, 2 vatandaş hayatını kaybetti, 52 vatandaş kurtarıldı.
İzmir'deki yağış ile ilgili kent valisi yaptığı açıklamada, şubat ayı yağış beklentisinin çok üzerinde bir yağış ile karşılaştıklarını bildirdi. Vali Yavuz Selim Köşger, kamu çalışanlarının yarım gün idari izinli sayıldıklarını da duyurmuştu. İzmir'e 8 saatte 1 aylık yağışın düştüğü, bunun rekor olduğu belirtiliyor.
İzmir genelinde iki gündür devam eden sağanak yağış barajlarda su seviyesine olumlu etki yaparken, Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti'nde ise doluluk oranı yüzde 100 e dayandı. Yapılan inceleme sonucunda göletten kontrollü olarak su tahliye edilmesi uygun bulundu. Bu neden boşaltıların suların tehdit edeceği 2 mahallenin boşaltılması kararı alındı.
Konu ile ilgili Menemen Kaymakamlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yoğun yağışlardan dolayı ilçemiz Yeniköy Balaban Göletinin dolması nedeniyle göletten su bırakılmaya başlanacaktır. Yeniköy ve Küner Mahallerinden geçen Balaban Deresinin sağ ve sol bandındaki 500 metre içerisinde evleri bulunan vatandaşların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerekmektedir."
İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi meydana gelirken, Bornova ilçesinde bulunan dere yatağındaki istinat duvarı sabaha karşı büyük bir gürültüyle yıkıldı.
İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yıkılan istinat duvarının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Derede akmaya devam eden su seviyesinin yüksekliği dikkatlerden kaçmazken, vatandaşlar yetkililerden çalışma yapılmasını talep etti.
KANO İLE YÜZERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
İzmir'deki sel manzarasında objektiflere takılan bir görüntü oldukça dikkat çekiciydi. Bir kadın ve bir erkek kano ile sel suları arasında ilerlerken görüldü.