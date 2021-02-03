Denetleyip puan verecek! Düğün salonlarında yeni dönem: Gizli davetli

Sektör temsilcilerinin rezervasyon iptali, kapora iadeleri, kira ödemeleri ve yatırım borçlanması yüzünden 2020 yılında para kazanmadığı gibi borçlarının da birikmesi gibi sorunlarla karşılaştığını anlatan Ay, "2021 yılında aynı sıkıntıları yaşamamak ve belirsizliğin önüne geçmek amacıyla hizmetlerimizin belgelendirilmesi ve halk sağlığının öncelik olması için ISO 9001:2015 kalite belgelendirme sertifikasyon sistemine geçeceğiz. Böylelikle hem halk sağlığının korunması hem de hizmetlerimiz belgelendirilerek düğünlerimiz güvence altına alınacaktır" diye konuştu.