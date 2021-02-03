Vicdansız sürücü kamerada! Frene bile basmadan kaçtı!

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde cadde üzerindeki bir restorana giren Suriye uyruklu Ali Al Muhammed, yemek aldıktan sonra dışarıya çıktı. Gence kaldırımdan inerek yolun karşısına geçmek istediği esnada sür'atli bir şekilde seyreden 34 CFG 908 plakalı otomobilin sürücüsü sert bir şekilde çarptı. Çarpma sonucu havada taklalar atan genç yere savrulurken, frene bile basmayan vicdansız sürücü kaçmaya başladı.