02 Şubat 2021, Salı
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Kocaeli'de ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

ilçesinde, 28 yaşındaki ., kavga ettiği ev arkadaşı 29 yaşındaki ’yı bıçaklayarak öldürdü. Aldığı darbelerle yaralanan Volkan K. ise hastanedeki müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021
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Kocaeli'de ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Volkan K. ile ev arkadaşı Fatih Kula arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Volkan K., mutfaktan aldığı bıçakla Fatih Kula'yı bıçakladı.

Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Kula, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatih Kula, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aldığı darbelerle yaralanan Volkan K. ise hastanedeki müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

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