İstanbul’da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş tuzağı! İş vaadiyle ağlarına düşürüyorlar





PONÇİKLER DİYE GRUP KURMUŞLAR

Edinilen bilgiye göre, şebeke üyelerinin kendi aralarında "Ponçikler" adıyla bir sanal ağ kurduğu ve örgütsel faaliyetlerini de bu ağ içerisinden yürüttüğü ortaya çıktı. Bu grup üzerinden müşterilere yönlendirme yapıldığı ve iş bölümünün sağlandığı belirlendi.