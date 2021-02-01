Son dakika: İzmir’deki depremler ne anlama geliyor? Ege’deki art arda depremler neyi işaret ediyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de yanıtladı
Son dakika haberi... Ege'de peş peşe korkutan depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde 4'ün üzerinde 4 deprem oldu. Bu depremler ne anlama geliyor? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de değerlendirdi.
Son dakika haberi... Ege'de peş peşe korkutan depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde 4'ün üzerinde 4 deprem oldu. Bu depremler ne anlama geliyor? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
6,6'LIK DEPREMİN ARTÇISI OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?
Hayır edilemez. Çünkü çok farklı bir bölgede. Ege Denizi aslında bir deprem denizi yani çok sayıda ada olmasının Ege kıyılarının çok girintili çıkıntılı olmasının nedeni depremler.
7'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLUŞTURABİLECEK BİR FAY
Bu depremi tanımlayacak olursak İzmir'in Kuzey Batısındaki Midilli Adası'nın Güneyinde denizin içerisinde Midilli fayı var. Bu fay oldukça uzun bir fay. Normalde kapasite olarak 7'nin üzerinde deprem oluşturabilecek bir fay.
"BU BÖLGENİN DEPREM KAPASİTESİ VAR"
Bunun üzerinde 4 tane insanların çok hissedebileceği 4'ten büyük depremler meydana geldi ve geliyor. Bu süreç biraz devam edecek ve bu süreç boyunca da İzmir kıyılarında Manisa'da bu çevrelerde insanlar bu depremi oldukça hissedecekler. Bu çok normal bir şey. Kendi sınırlarımızda olmasa bile bu kadar uzaklıktaki çevreyi etkilemesi çok normal bu bölgenin deprem kapasitesi var.
DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLUŞTURABİLECEK KAPASİTEYE SAHİP
Hemen ardından büyük bir deprem olacak demek istemiyorum ama kapasiteyi ortaya koymak açısından söylüyorum. Midilli fayı daha büyük depremler oluşturabilecek kapasiteye sahip.
BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?
Ege Bölgesi'ndeki herhangi bir depremin Marmara'daki bir depremi tetiklemesi mümkün değil çok ayrı. Hissetme başka tetikleme başka etkilenme başka kavramlar.