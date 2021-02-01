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Son dakika: İzmir’deki depremler ne anlama geliyor? Ege’deki art arda depremler neyi işaret ediyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de yanıtladı

Son dakika haberi... 'de peş peşe korkutan depremler meydana geldi.  tarafından yapılan açıklamada 'nde 4'ün üzerinde 4 deprem oldu. Bu depremler ne anlama geliyor? Öğretim Üyesi Prof. Dr. 'de değerlendirdi.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Son dakika: İzmir’deki depremler ne anlama geliyor? Ege’deki art arda depremler neyi işaret ediyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de yanıtladı

Son dakika haberi... 'de peş peşe korkutan depremler meydana geldi. tarafından yapılan açıklamada 'nde 4'ün üzerinde 4 deprem oldu. Bu depremler ne anlama geliyor? Öğretim Üyesi Prof. Dr. 'de değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

6,6'LIK DEPREMİN ARTÇISI OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?

Hayır edilemez. Çünkü çok farklı bir bölgede. Ege Denizi aslında bir deprem denizi yani çok sayıda ada olmasının Ege kıyılarının çok girintili çıkıntılı olmasının nedeni depremler.

7'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLUŞTURABİLECEK BİR FAY

Bu depremi tanımlayacak olursak 'in Kuzey Batısındaki Midilli Adası'nın Güneyinde denizin içerisinde var. Bu fay oldukça uzun bir fay. Normalde kapasite olarak 7'nin üzerinde deprem oluşturabilecek bir fay.

"BU BÖLGENİN DEPREM KAPASİTESİ VAR"

Bunun üzerinde 4 tane insanların çok hissedebileceği 4'ten büyük depremler meydana geldi ve geliyor. Bu süreç biraz devam edecek ve bu süreç boyunca da İzmir kıyılarında Manisa'da bu çevrelerde insanlar bu depremi oldukça hissedecekler. Bu çok normal bir şey. Kendi sınırlarımızda olmasa bile bu kadar uzaklıktaki çevreyi etkilemesi çok normal bu bölgenin deprem kapasitesi var.

DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLUŞTURABİLECEK KAPASİTEYE SAHİP

Hemen ardından büyük bir deprem olacak demek istemiyorum ama kapasiteyi ortaya koymak açısından söylüyorum. Midilli fayı daha büyük depremler oluşturabilecek kapasiteye sahip.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Ege Bölgesi'ndeki herhangi bir depremin Marmara'daki bir depremi tetiklemesi mümkün değil çok ayrı. Hissetme başka tetikleme başka etkilenme başka kavramlar.

Son dakika: İzmir’deki depremler ne anlama geliyor? Ege’deki art arda depremler neyi işaret ediyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de yanıtladı SON DAKİKA: İZMİR’DEKİ DEPREMLER NE ANLAMA GELİYOR? EGE’DEKİ ART ARDA DEPREMLER NEYİ İŞARET EDİYOR? PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY A HABER'DE YANITLADI

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