"BU BÖLGENİN DEPREM KAPASİTESİ VAR"

Bunun üzerinde 4 tane insanların çok hissedebileceği 4'ten büyük depremler meydana geldi ve geliyor. Bu süreç biraz devam edecek ve bu süreç boyunca da İzmir kıyılarında Manisa'da bu çevrelerde insanlar bu depremi oldukça hissedecekler. Bu çok normal bir şey. Kendi sınırlarımızda olmasa bile bu kadar uzaklıktaki çevreyi etkilemesi çok normal bu bölgenin deprem kapasitesi var.