İzmir depreminde İnci'ye hayat olmuştu! Edanur bu kez otobüste doğum yaptırdı





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesaplarından mutlu anları paylaştı.

UMKE gönüllüsü kızımız Edanur, arkadaşları Gökhan ve Mehmet ile birlikte halk otobüsünde doğum yapan bir annenin yardımına koştu. UMKE sağlık çalışanı gönüllülerimizden oluşan muazzam bir ekip. Depremde, yangında, salgında, doğumda her yerdeler.



UMKE

"Umut Gönüllüleri" pic.twitter.com/lujOG05aWp