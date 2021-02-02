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İzmir depreminde İnci'ye hayat olmuştu! Edanur bu kez otobüste doğum yaptırdı

'de 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde 16 yaşındaki ile köpeği Fıstık'ı kurtaran ekibinden Edanur Doğan, bu kez halk otobüsünde sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştirdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021
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İzmir depreminde İnci'ye hayat olmuştu! Edanur bu kez otobüste doğum yaptırdı

Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde görevli Edanur Doğan, dün beraberindeki ekip arkadaşlarıyla halk otobüsünde sancıları başlayan 'ya müdahale edip, doğumun gerçekleşmesini sağladı.

Edanur ve arkadaşları sayesinde dünyaya gelen, 3 kilo 60 gram ağırlığındaki erkek bebeğe Kaya ismi verildi.



Sağlık Bakanı ile Aksaray Valisi da sosyal medya hesaplarından mutlu anları paylaştı.

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