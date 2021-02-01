Van'da hazırlanan iddianamede "HDP ile PKK arasında organik bağ" tespiti yapıldı

"ÖRGÜTÜN TALİMATLARI HDP GENÇLİK MERKEZLERİNDE YERİNE GETİRİLMİŞ"

Terör örgütü PKK'nın sürekli gündemde kalmak ve müzahir kitle üzerindeki etkisini artırarak devam ettirmek için sürece göre değişik eylem talimatları verdiği aktarılan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Yapılan eylem çağrıları neticesinde birçok ilde şiddet eylemlerinin gerçekleştirildiği, eylemlerin tamamında terör örgütünün sözde bayrakları ile örgüt elebaşının posterlerinin açıldığı, terör örgütü ve elebaşı lehine sloganların atıldığı bilinmektedir. Örgütün elebaşı ve sözde üst düzey yöneticileri tarafından müzahir basın organlarından yapılan eylem talimatlarının HDP Gençlik Merkezleri tarafından gecikmeksizin yerine getirildiği ve çeşitli eylemlerin yapıldığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemelerde, tüm eylemlerin terör örgütünün sürece göre değişen talimatları ile gerçekleştirildiği, eylemlerin tamamında terör örgütünün sözde bayrakları ile posterlerin açıldığı ve yasa dışı sloganların atıldığı görülmüştür."