Konya’da hatalı ameliyat edilen kadın engelli kaldı!

Meram ilçesinde annesi ve iki çocuğu ile birlikte yaşayan Çiğdem Sakman, karın ağrısı şikayeti ile 2018 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Genel Cerrahi servisinde muayene olan Sakman'a 'rektum kanseri' teşhisi konuldu. Hemen ameliyata alınan Sakman'ın iddiaya göre izni olmadan hem rahmi alındı hem de mesanesinde yırtık meydana geldi. Hatalı şekilde ameliyat edilen Sakman hukuk mücadelesi başlattı.

'TÜRKİYE'DE BİR İLKİ YAPTIM DEMİŞ'

Çiğdem Sakman yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "2018 yılında karın ağrısı şikayeti ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittim. Orada kanser teşhisi konuldu ve ameliyat oldum. Rektum kanseri diye girdim ancak doktor bana Türkiye'de bir ilki denedim dedi. Benim hiçbir sıkıntı yaşamadığım organımı almış. 'Neden böyle yaptınız?' dedim. Türkiye'de bir ilki denedim, kim yapabilirdi ki bunu dedi. 15 gün sonra tekrar bir ameliyata alındım ancak mesaneme yapılan tamir tutmadı. Sağlam böbreklerime cihaz taktılar ve idrar çıkışı verdiler. Sapasağlam gittiğim hastanede ellerimde poşetlerle çıktım" dedi.