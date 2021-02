Konya’da hatalı ameliyat edilen kadın engelli kaldı!

'KANSER HER YERİME SIÇRAMIŞ'

Hatalı ameliyat nedeniyle kanserin vücudundaki birçok yere sıçradığını belirten Sakman, "Hastalığın dördüncü evresindeymişim. Başka doktorlara gittim onlar da doktor hatası var, acil ameliyat olmak zorundasın enfeksiyon kana karışırsa her an ölebilirsin dediler. Mesanemde problem olunca hasta kanser tedavisi olamazsın dediler. Şimdi kanser akciğerime, kemiğime, tiroide, karaciğeri ve her yerime sıçramış. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu an tedavi oluyorum ama kurtulamazsın da diyorlar. Allah'tan ümit kesilmez " diye konuştu.

'YAŞAMAK İSTİYORUM'

Yaşamak istiyorum diyen Sakman, "Çocuklarımın başında olmak istiyorum. Doktorunda eğer hatası varsa cezasını çekmesini istiyorum. Hiçbir şeyin üstünün kapatılmamasını istiyorum. Mahkemeye verdik. Benim hayatımı kararttı, hayallerimi elimden aldı. Sağlığıma geri kavuşmak istiyorum" şeklinde konuştu.