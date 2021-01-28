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İstanbul'da baraj doluluk oranları değişti! Değerler yüzde 36,96'yı gösterdi

'da son dönemde artan yağışların etkisiyle yüzde 36,96'ya kadar çıktı. Ocak ayında barajlardaki artış 18 puana yükseldi. İşte verilerine göre barajlarda son durum…

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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İstanbul'da baraj doluluk oranları değişti! Değerler yüzde 36,96'yı gösterdi

'da doluluk oranında yükseliş devam ediyor. verilerine göre, kentte barajların yüzde 36,96'ya yükseldi.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlı havayla birilkte baraj doluluğu böylece 3 ay sonra ilk kez yüzde 36 seviyesinin üzerine çıktı. Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Ocak ayındaki artış 18 puana yaklaştı.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

26 Ocak: Yüzde 33,37

: Yüzde 34,22

28 Ocak: Yüzde 36,96

SON 15 YILIN ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 27 Ocak tarihi baz alındığında 'te yüzde 49,64, 'da yüzde 88,60, 'de yüzde 54,62, 'de yüzde 25,24, 'da yüzde 49,48, 'da yüzde 96,15, 'de yüzde 88,21, 'de yüzde 65,80, 2013'te yüzde 74,17, 2014'te yüzde 32,66, 'te yüzde 85,13, 'da yüzde 73,80, 'de yüzde 84,63, 2018'de yüzde 73,39, 2019'da 90,69, 2020'de yüzde 55,25 idi.

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