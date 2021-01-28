SON 15 YILIN ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 27 Ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 49,64, 2006'da yüzde 88,60, 2007'de yüzde 54,62, 2008'de yüzde 25,24, 2009'da yüzde 49,48, 2010'da yüzde 96,15, 2011'de yüzde 88,21, 2012'de yüzde 65,80, 2013'te yüzde 74,17, 2014'te yüzde 32,66, 2015'te yüzde 85,13, 2016'da yüzde 73,80, 2017'de yüzde 84,63, 2018'de yüzde 73,39, 2019'da 90,69, 2020'de yüzde 55,25 idi.