İstanbul'da baraj doluluk oranları değişti! Değerler yüzde 36,96'yı gösterdi
İstanbul'da son dönemde artan yağışların etkisiyle baraj doluluk oranı yüzde 36,96'ya kadar çıktı. Ocak ayında barajlardaki artış 18 puana yükseldi. İşte İSKİ verilerine göre barajlarda son durum…
İstanbul'da baraj doluluk oranında yükseliş devam ediyor. İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 36,96'ya yükseldi.
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlı havayla birilkte baraj doluluğu böylece 3 ay sonra ilk kez yüzde 36 seviyesinin üzerine çıktı. Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Ocak ayındaki artış 18 puana yaklaştı.
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
22 Ocak: Yüzde 31,39
23 Ocak: Yüzde 31,89
24 Ocak: Yüzde 32,38
25 Ocak: Yüzde 32,78
26 Ocak: Yüzde 33,37
27 Ocak: Yüzde 34,22
28 Ocak: Yüzde 36,96
SON 15 YILIN ORANLARI
Barajlardaki doluluk oranı, 27 Ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 49,64, 2006'da yüzde 88,60, 2007'de yüzde 54,62, 2008'de yüzde 25,24, 2009'da yüzde 49,48, 2010'da yüzde 96,15, 2011'de yüzde 88,21, 2012'de yüzde 65,80, 2013'te yüzde 74,17, 2014'te yüzde 32,66, 2015'te yüzde 85,13, 2016'da yüzde 73,80, 2017'de yüzde 84,63, 2018'de yüzde 73,39, 2019'da 90,69, 2020'de yüzde 55,25 idi.