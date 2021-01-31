İstanbul'da lüks villada rezalet! Suçüstü baskınla yakalandılar

UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞLER

Jandarma ekipleri şüphelilerin villada olduğu esnada operasyon için düğmeye bastı. Piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddeleri torbacı tabir edilen şahıslara dikkat çekmeden dağıtmak ve villada düzenlenen uyuşturucu partilerine eleman temin etmek üzere kullandığı değerlendirilen kadın şüpheliler G.D. ve E.Y. de dahil olmak üzere örgüt lideri H.D. ile birlikte H.A., H.K. ve M.K. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.