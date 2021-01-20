Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul baraj son durum | İstanbul baraj doluluk oranları 2021 | Yağmur ve kar yağışları İstanbul'a yaradı İstanbul baraj son durum | İstanbul baraj doluluk oranları 2021 | Yağmur ve kar yağışları İstanbul'a yaradı İstanbul baraj son durum | İstanbul baraj doluluk oranları 2021 | Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul'a güzel haberler gelmeye devam ediyor. Barajların doluluk oranı, aylar sonra yüzde 31 seviyesine yaklaştı. Su seviyesinin karların erimesiyle daha da artması tahmin ediliyor. Giriş Tarihi: 20.01.2021 11:37
Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent'te görülen yağmur ve kar yağışları verileri de yansıdı. Doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 30.77 seviyesini gördü.
Alibeyköy Barajında doluluk yüzde 42.09 seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş karların erimesiyle devam etmesi bekleniyor.
Alibeyköy Barajının su seviyesini son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde barajın etrafında bulunan kar örtüsünün daha kalkmadığı görüldü.