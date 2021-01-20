İstanbul baraj son durum | İstanbul baraj doluluk oranları 2021 | Yağmur ve kar yağışları İstanbul'a yaradı

İstanbul baraj son durum | İstanbul baraj doluluk oranları 2021 | Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul'a güzel haberler gelmeye devam ediyor. Barajların doluluk oranı, aylar sonra yüzde 31 seviyesine yaklaştı. Su seviyesinin karların erimesiyle daha da artması tahmin ediliyor.

DHA Giriş Tarihi: 20.01.2021 11:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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