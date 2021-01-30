Son dakika: Karabük'te 2 mahalle Covid-19 karantinasına alındı
Son dakika haberi... Karabük'ün Yenice ilçesinde iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
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SON DAKİKA: Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Cihanbey köyünün Karapınar ve Belen mahallelerinde Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.