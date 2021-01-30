Köye inen kurt sürüsü köpeği parçaladı! O anlar kameraya yansıdı

Olayı anlatan çiftlik sahibi Korkmaz, "Sabahleyin hayvanları yeme geldim. Hayvanların altını üstünü çektim, kar yağıyordu el arabasına yol açıyordum. Baktım köpek yok, kan izleri var. Biraz ileri kadar gittim baktım yemişler. Tekrar ahıra döndüm hayvanların dışkısını atarken kurt beni gözlermiş. Aşağıya pusmuş, ben içeri girdiğimde piyasaya çıkıyor beni görünce pusuyor. Kurtlara zarar vermek istemedik. 05.45'te olay oluyor, tasmayı boynundan zor çıkartıyorlar hatta boynunu koparıp götürüyorlar. Bir kangal köpeği istiyorum" dedi.