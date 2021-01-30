30 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: İstanbul Esenyurt’ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga! Yaralılar var

’ta iki grup arasında laf atma iddiasıyla çıkan kavgada pompalı tüfek ve kılıç kullanıldı. Biri kılıç darbesiyle olmak üzere toplam 2 kişinin yaralandığı kavgada, araziye saklanan pompalı tüfekte bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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'ta iddiaya göre, iki grup arasında laf atma bahanesiyle kavga çıktı.

Kavgada birisi kılıç olmak üzere toplam iki kişi yaralandı.


Polisin özel harekatında geldiği olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay yerinde arazide arama yapan polis çalıların arasına saklanmış pompalı tüfekte bulundu.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken polisn olayla ilgili çalışması devam ediyor.

İstanbul Esenyurt’ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga! Yaralılar var İSTANBUL ESENYURT’TA KILIÇLI POMPALI TÜFEKLİ KAVGA! YARALILAR VAR
Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada METROBÜSTE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

İstanbul Esenyurt’ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga! Yaralılar var İSTANBUL ESENYURT’TA KILIÇLI POMPALI TÜFEKLİ KAVGA! YARALILAR VAR

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