Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın
Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt Kıraç'ta plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın bahçesindeki malzemeler alev alev yanıyor. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
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İstanbul Esenyurt Kıraç'ta plastik fabrikasında yangın çıktı.
Akçaburgaz Mahallesi'ndeki fabrikadan saat 00.15 sularında alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy, Esenyurt ve Kıraç İtfaiye istasyonlarından ekipler sevk edildi.
Fabrikanın bahçesindeki malzemeler alev alev yandı.
Vatandaşlar ise fabrikanın bahçesindeki malzemeleri kurtarmaya çalıştı.