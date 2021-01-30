30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın

Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın

Son dakika haberi... 'ta plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın bahçesindeki malzemeler alev alev yanıyor. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
ABONE OL

İstanbul Esenyurt Kıraç'ta plastik fabrikasında yangın çıktı.

Akçaburgaz Mahallesi'ndeki fabrikadan saat 00.15 sularında alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy, Esenyurt ve Kıraç İtfaiye istasyonlarından ekipler sevk edildi.

Fabrikanın bahçesindeki malzemeler alev alev yandı.

Vatandaşlar ise fabrikanın bahçesindeki malzemeleri kurtarmaya çalıştı.

İstanbul Esenyurtta plastik fabrikasında büyük yangın İSTANBUL ESENYURT'TA PLASTİK FABRİKASINDA BÜYÜK YANGIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA