29 Ocak 2021, Cuma
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Uslanmıyorlar: Aynı çocuk farklı dilenci!

'nda dilenciler uslanmıyor. İki gün önce yakalanan kadının kucağındaki çocuk, bugün başka bir dilencinin yanındaydı. Öte yandan Tünel durağında su bahanesiyle dilenirken yakalanan kadına kabahatler kanunu uyarınca para cezası kesildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.01.2021
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Uslanmıyorlar: Aynı çocuk farklı dilenci!

'nın altında bulunan "Tünel" otobüs durağında bir kadın yanına 3-4 yaşlarındaki bir çocuğu alarak yere serdiği kartonun üzerine oturdu. Kadın, önüne koyduğu suları satma bahanesiyle önünden geçen insanlardan zorla para istemeye başladı.

Kadının bu hareketinden rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine ekipleri durağa gelerek kadını ve çocuğu oradan kaldırdı.

Ekip aracına bindirilen kadın, 'da bulunan Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilenci kadına kabahatler kanunu uyarınca para cezası kesildiği öğrenildi.



İKİ GÜN ÖNCE BAŞKA BİR KADIN AYNI ÇOCUĞU KULLANARAK DİLENMİŞTİ

Zabıtanın yakalayarak işlem yaptığı dilencinin yanındaki küçük çocuğun iki gün önce bir başka dilencinin yanında olduğu ortaya çıktı.

Zabıta Ekipleri o kadını da yakalayarak kendisine para cezası kesmişti. Dilencilerin yedikleri tüm cezalara rağmen aynı yerde dilenmeye devam etmeleri ve küçük çocukları da buna alet etmeleri pes dedirtti.

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