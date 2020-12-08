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İstanbul'da hamile eşi için yardım isteyen adamın dilenci olduğu ve içki masasında fotoğrafları ortaya çıktı

Esenler’de sokakta bağırarak yardım dileniyordu gerçekler ortaya çıktı. “Eşim hamile” diyerek yardım isteyen dilencinin eşinden boşandığı ortaya çıktı. Şahsın içki masaları paylaştığı görüldü.  Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, M.K.'ya ulaştıklarını ve bilgilerini kendileriyle paylaşmadığını ve şahsın Esenler'de oturmadığını, bir mesajla duyurdu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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İstanbul'da hamile eşi için yardım isteyen adamın dilenci olduğu ve içki masasında fotoğrafları ortaya çıktı

Esenler'de sokakta "Karım hamile, sabahtan beri borç para arıyorum, yardım edin, Kur'an çarpsın geri öderim" diye bağırarak dilenen M.K., sosyal medyada gündem olmuştu.

İstanbul'da hamile eşi için yardım isteyen adamın dilenci olduğu ve içki masasında fotoğrafları ortaya çıktı İSTANBUL'DA HAMİLE EŞİ İÇİN YARDIM İSTEYEN ADAMIN DİLENCİ OLDUĞU VE İÇKİ MASASINDA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

M.K.'nın isyanını çok sayıda kullanıcısı paylaştı ve yardım çağrısında bulundu. Ancak M.K.'nın yardım isteği de, isyanı da sahte çıktı.



ESENLER'DE OTURMUYOR, ADRES VERMEDİ
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, M.K.'ya ulaştıklarını ve bilgilerini kendileriyle paylaşmadığını ve şahsın Esenler'de oturmadığını, attığı bir tweetle duyurdu.

Göksu, "Sosyal medyada paylaşılan videodaki kişiye ulaştık. Şahıs Esenler'de oturmadığını ifade etti. Nerede oturduğunun önemli olmadığını ve her şartta yardım edeceğimizi söylememize rağmen adresini vermekten imtina etti. Konunun her açıdan takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.



FARKLI İLÇELERDE DE BU YOLLA DİLENCİLİK YAPIYOR

Edinilen bilgiye göre M.K.'nın eşi hamile değil ve eşinden ayrı. Çevresindekilere Ümraniye'de oturduğu bilgisini vermiş ancak adresi yalan ve bu yolla farklı ilçelerde de dilencilik yaparak para topluyor.



VİDEO VE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

M.K.'nın 'nde de aynı ajitasyonu yaptığı video görüntüleri ve insanlardan para yardımı istemesine rağmen sosyal medya hesaplarında içki masaları paylaştığı ortaya çıktı.

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