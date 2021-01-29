Şanlıurfa'da hastanede 20 hasta yakını güvenlik görevlisini dövdü

Hastane müdürü Mustafa Akkaya, yaşanan saldırıyı kınadı. Hastanede ziyaretleri kısıtlı tutmaya gayret gösterdiklerini ve güvenlik görevlisinin de bu çerçevede çabaladığını anlatan Akkaya, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın veya ameliyat olan kişilerin yanında 1 refakatçi kalması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bu yaşanan olayda güvenlik personelimiz ameliyattan çıkan yakınlarına hastanızı gördükten sonra alt katta bulunan kafeteryada oturmalarını istedi.