300 bin liralık dilenci çetesi! Çocukların anlattıkları kan dondurdu
Geçtiğimiz aylarda bir vatandaş, Suriyeli bir erkek çocuğun Halep'ten para karşılığı ailesinden alınarak Türkiye'ye dilendirilmek amacıyla getirildiğini söyledi ve emniyet güçlerinden yardım istedi. Suriyeli çocuklara dilencilik yaptıran 27 kişilik çetenin, ayda 300 bin lira kazandığı belirlendi. Mağdur çocuklar, “08.30’da işe başlardık. 100 liranın altında para getirenler hortumla dayak yerdi” dedi.
Geçtiğimiz aylarda bir vatandaş, Suriyeli bir erkek çocuğun Halep'ten para karşılığı ailesinden alınarak Türkiye'ye dilendirilmek amacıyla getirildiğini söyledi ve emniyet güçlerinden yardım istedi. Bu çocuğun 15 yaşındaki Ö.B. olduğu belirlendi. Polis operasyonun düğmesine bastı. Çocuk, koruma altına alınıp ifadesine başvuruldu. SABAH'ın 19 Ekim 2020'de manşetten kamuoyuna duyurduğu Suriyeli çocukları dilendiren çete ile ilgili akıllara durgunluk veren ayrıntılar ortaya çıktı. Yaşları 9 ila 15 arasında değişen 44 Suriyeli çocuğa dilencilik yaptıran 27 kişilik suç örgütünün ayda 300 bin TL kazandığı belirlendi. Her bir çocuğu Suriye'deki ailesinden 1000 Suriye lirasına kiralayan ve Türkiye'ye getirip ağırlıklı olarak İstanbul'da dilendiren çeteye insan kaçakçılığını da kapsayan suçlardan dava açıldı. Çete üyeleri hakkında 40 yıla hapis cezası isteniyor.
10 ÇOCUK BİR ODADA
Soruşturma sırasında dilenci çocuklardan 15 yaşındaki Ö.B. ifadesinde şok bilgiler verdi. Ö.B., "A.C., Suriye'de babama beni Türkiye'ye götürüp mendil sattıracağını, kazandığı paradan aylık 1000 lira göndereceğini söyledi. Babam da beni bu şahsa teslim etti. Sabah 08.30'da işe başlardık. 100 liranın altında para getiren çocuklar hortumla dayak yerdi. 10 çocuk bir odada kalırdık. Odadan izinsiz çıkamazdık" dedi.
AÇ VE SUSUZ BIRAKTILAR
Haklarında dava açılan 27 kişilik suç örgütünün, bazen aç ve susuz bırakarak zorla dilendirdiği çocukların sırtından lüks bir yaşam sürdüğü ortaya çıktı. 27 çete üyesinin şüpheli, 44 çocuğun ise mağdur olarak yer aldığı iddianamede, şebeke üyelerinin belirli bir emir komuta zinciri içinde hareket ederek örgütlü bir şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, insan ticareti, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, dilencilik suçlarını işledikleri belirtildi. İddianamede dilenci çetesinin ortaya çıkışının arka planı şu cümlelerle anlatılıyor: "Büyükşehirlerde ikamet eden sığınmacılar, insan ticareti suçunun potansiyel kurbanları oldu. Suriye'deki savaştan kaçan ailelerin çocuklarını kullanarak insan ticaretiyle ülkemize getirilerek dilencilik, hırsızlık, hukuka aykırı olarak uluslararası evlat edinme, pornografik etkinlikler ve yasadışı organ ticareti için kullanılmaya başlandı."
MÜLTECİLER ÜZERİNDEN LÜKS YAŞAM
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, insan kaçakçılığı yapan suç örgütünün aç ve susuz zorla dilendirdiği çocukların sırtından lüks bir yaşam sürdüğü anlaşıldı.
Bir çocuğun ölümüne neden olan çetenin, milyonlarca lirayı aşiret üyesi olan "Amca" dedikleri Beyoğlu'nda tekstilcilik yapan Abdüssamed C. aracılığıyla Suriye'deki ailelilere gönderdiği belirlendi. Savcılık, yapılan operasyonla gözaltına alınan suç örgütünün Türkiye'deki lideri Muhammed K. ile Suriye'deki lideri Zeyd K.'nin da aralarında bulunduğu 27 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.