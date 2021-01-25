300 bin liralık dilenci çetesi! Çocukların anlattıkları kan dondurdu





AÇ VE SUSUZ BIRAKTILAR

Haklarında dava açılan 27 kişilik suç örgütünün, bazen aç ve susuz bırakarak zorla dilendirdiği çocukların sırtından lüks bir yaşam sürdüğü ortaya çıktı. 27 çete üyesinin şüpheli, 44 çocuğun ise mağdur olarak yer aldığı iddianamede, şebeke üyelerinin belirli bir emir komuta zinciri içinde hareket ederek örgütlü bir şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, insan ticareti, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, dilencilik suçlarını işledikleri belirtildi. İddianamede dilenci çetesinin ortaya çıkışının arka planı şu cümlelerle anlatılıyor: "Büyükşehirlerde ikamet eden sığınmacılar, insan ticareti suçunun potansiyel kurbanları oldu. Suriye'deki savaştan kaçan ailelerin çocuklarını kullanarak insan ticaretiyle ülkemize getirilerek dilencilik, hırsızlık, hukuka aykırı olarak uluslararası evlat edinme, pornografik etkinlikler ve yasadışı organ ticareti için kullanılmaya başlandı."