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Son dakika: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü ve otomobildeki kişiler 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hacı Ömer Y'nin kullandığı 31 KBD 42 plakalı otomobil ile Mihriban B. idaresindeki 27 AGU 419 otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

Hacı Ömer Y'nin kullandığı otomobil savrularak caddedeki MOBESE direğine çarpıp durdu.

Yaralanan sürücü Hacı Ömer Y. ile otomobildeki Salman, Şaziye, Fatma ve Mazhar Y, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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