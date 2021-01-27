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Son dakika: Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı

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Giriş: 27.01.2021 17:19
Güncelleme:27.01.2021 17:28
Son dakika haberi... Kamerun'un Dschang kasabası yakınlarında yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 53 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Kamerun'un batısında yer alan Dschang kasabası yakınlarında yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen feci kazanın ardından iki aracın alev topuna döndüğü, 53 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralıların yakınlardaki hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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