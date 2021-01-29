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Manisa'da ilginç kaza! 5 metrelik çukura uçan otomobil hurdaya döndü

’nın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 metre derinlikteki çukura uçtu. Kazada 1 kişi yaralanırken araç hurdaya döndü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Manisa'da ilginç kaza! 5 metrelik çukura uçan otomobil hurdaya döndü

Manisa'nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada İzmir istikametine seyir halinde olan Fetullah Keleş (40) yönetimindeki 35 JB 301 plakalı araç Ergenekon Kavşağı yakınlarında yoldan kayarak kara yolu kenarında bulunan 5 metre derinliğindeki çukura uçtu.

Sıkıştığı aracından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılan sürücü Fetullah Keleş 112 ambulansı ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada araç hurdaya dönerken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Manisada ilginç kaza! 5 metrelik çukura uçan otomobil hurdaya döndü MANİSA'DA İLGİNÇ KAZA! 5 METRELİK ÇUKURA UÇAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

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