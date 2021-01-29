29 Ocak 2021, Cuma
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Balıkesir'de facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre; 'in ilçesinde tavuk çiftliğinde çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2021
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Balıkesir'de facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 23.45 sıralarında - karayolu Hıdır Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Tavuk çiftliğinde çalışan işçileri taşıyan yönetimindeki 10 AEM 464 plakalı minibüs, kavşaktan dönüş yapmak için yola çıkan yönetimindeki 46 ACS 581 plakalı TIR ile çarpıştı.

TIR'ın altına alarak metrelerce sürüklediği minibüs demir yığını haline dönüştü. Kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kazayı gören vatandaşlar servis aracında sıkışan yaralıları kurtarmak için yardıma giderken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabası ile minibüste sıkışan işçiler çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Dinçer ile minibüste bulunan işçilerden ve 'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan , , , Suriye uyruklu ile , , ve ile TIR sürücüsü İsmail Dere, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarım Hekimoğlu incelemelerde bulundu. Araçların yoldan çekilip, karayunun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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