Balıkesir'de facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Kazayı gören vatandaşlar servis aracında sıkışan yaralıları kurtarmak için yardıma giderken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabası ile minibüste sıkışan işçiler çıkartıldı.