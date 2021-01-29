Serbest bırakılması için polise milyonluk rüşvet teklif etti! Skandal görüntüler

Düzenlediği partide polis ekiplerine yakalanan O.K., kendisini S.A.K. ismiyle tanıtarak, kendisini serbest bırakmaları için polis ekiplerine 500 bin lira nakit para ve 500 bin liralık tekne vermeyi teklif etti. Ekipler ise şahsı gözaltına aldı.