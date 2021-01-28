Son dakika: Facebook'taki güvenlik sorunu hat safhada! Milyonlarca kişinin bilgileri Telegram'da satılıyor
Son dönemin en çok tartışılan sosyal medya ağı Facebook, güvenlik açığı nedeniyle milyonlarca kullanıcısını zor durumda bıraktı. Sosyal medya mecrasındaki güvenlik sorunu Motherboard’un bir raporuna yansıdı. Raporda bir kişinin Facebook kullanıcılarının telefon numaralarıyla dolu bir veri tabanına el koyduğu yazıldı. Aynı kişi şimdi bu verileri bir Telegram botu kullanarak satıyor.
Facebook kullanıcılarının bilgilerini kullanarak kazandığı milyonlarca liranın yanı sıra her gün ortaya çıkan yeni güvenlik açıklarıyla gündemden düşmüyor. Motherboard'un bir raporuna göre, birisi Facebook kullanıcılarının telefon numaralarıyla dolu bir veri tabanına el koydu. Aynı kişi şimdi bu verileri bir Telegram botu kullanarak satıyor.
533 MİLYON KULLANICININ BİLGİLERİNE SAHİPLER
Bu güvenlik açığını bulan araştırmacı Alon Gal, botu çalıştıran kişinin, 2019'da yamalanan bir Facebook güvenlik açığından gelen 533 milyon kullanıcının bilgilerine sahip olduğunu iddia ediyor. Birçok veri tabanında, herhangi bir veriyi bulmak için bir miktar teknik beceri gerekli.
MİLYONLARCA İNSAN ZOR DURUMDA
Yaklaşık 500 milyon Facebook kullanıcısı zor durumda. Telefon numaraları karanlık bir web siber suç forumunda satılıyor gibi görünüyor.
Sorumlu suçlu veya suçlu grubu her kimse veriler için Telegram botu oluşturdu. Oluşturulan bot, iki şeye izin veriyor.
Kişi Facebook kullanıcı kimliğine sahipse, o kişinin telefon numarasını bulabiliyor. Ayrıca kişinin telefon numarası varsa, Facebook kullanıcı kimliğini bulabiliyor.
KİLİDİ AÇMANIN BEDELİ 20 DOLAR
Telefon numarası veya Facebook kimliği gibi bir bilginin kilidini açmak, botun arkasındaki kişinin 20 dolara mal oluyor. Motherboard raporuna göre ayrıca, 10,000 kredinin 5.000 dolara satıldığı toplu fiyatlandırma da mevcut.