533 MİLYON KULLANICININ BİLGİLERİNE SAHİPLER

Bu güvenlik açığını bulan araştırmacı Alon Gal, botu çalıştıran kişinin, 2019'da yamalanan bir Facebook güvenlik açığından gelen 533 milyon kullanıcının bilgilerine sahip olduğunu iddia ediyor. Birçok veri tabanında, herhangi bir veriyi bulmak için bir miktar teknik beceri gerekli.