ABD’de çete soygunu! Bir anda saldırıp sokak ortasında çırılçıplak bıraktılar
New York şehrinde yaşanan olayda otobüsten indiği sırada bir düzine çete üyesi tarafından sıkıştırılarak dövülen 26 yaşındaki genç adamın üzerindeki her şey çalındı ve sokak ortasında çırılçıplak bırakıldı.
New York Polis Teşkilatı'nın (NYPD) basına servis ettiği güvenlik kamerası görüntülerinde, ismi açıklanmayan genç adamın, bir düzine çete üyesi tarafından saldırıya uğradığı görülüyor.
Saldırıya uğrayan 26 yaşındaki adamın şiddetli bir şekilde dövülmesinin ardından üzerinde bulunan tüm özel eşyaları da çalınıyor. Genç adamın cüzdanını, cep telefonunu çalan çete üyeleri, üzerindeki tüm kıyafetleri ve iç çamaşırları da çalarak 26 yaşındaki adamı sokak ortasında çırılçıplak bırakıyor.
NYPD'den aktarılan bilgilere göre 26 yaşındaki ismi açıklanmayan adamın kabarık bir suç dosyası bulunuyor.
Soygunun çeteler arası intikam nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis yetkilileri, genç adamın 5 Ocak'ta da evinin önünde dizinden vurulduğunu açıkladı.