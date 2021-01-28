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ABD’de çete soygunu! Bir anda saldırıp sokak ortasında çırılçıplak bıraktılar

 şehrinde yaşanan olayda otobüsten indiği sırada bir düzine çete üyesi tarafından sıkıştırılarak dövülen 26 yaşındaki genç adamın üzerindeki her şey çalındı ve sokak ortasında çırılçıplak bırakıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Dünyanın en ünlü şehirlerinden 'un göbeğinde gerçekleşen olayda, genç bir adam çete üyelerinin saldırısına maruz kaldı. Şehrin merkez bölgesinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki genç adam sabah saatlerinde indiği otobüsün önünde abluka altına alındı.

'nın (NYPD) basına servis ettiği güvenlik kamerası görüntülerinde, ismi açıklanmayan genç adamın, bir düzine çete üyesi tarafından saldırıya uğradığı görülüyor.

Saldırıya uğrayan 26 yaşındaki adamın şiddetli bir şekilde dövülmesinin ardından üzerinde bulunan tüm özel eşyaları da çalınıyor. Genç adamın cüzdanını, cep telefonunu çalan çete üyeleri, üzerindeki tüm kıyafetleri ve iç çamaşırları da çalarak 26 yaşındaki adamı sokak ortasında çırılçıplak bırakıyor.

NYPD'den aktarılan bilgilere göre 26 yaşındaki ismi açıklanmayan adamın kabarık bir suç dosyası bulunuyor.

Soygunun çeteler arası intikam nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis yetkilileri, genç adamın 5 Ocak'ta da evinin önünde dizinden vurulduğunu açıkladı.

ABD’de çete soygunu! Bir anda saldırıp sokak ortasında çırılçıplak bıraktılar ABD’DE ÇETE SOYGUNU! BİR ANDA SALDIRIP SOKAK ORTASINDA ÇIRILÇIPLAK BIRAKTILAR

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