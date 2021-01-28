Nursel'in katili Nizam Çınar'a müebbet hapis cezası verildi

BABA BAKİ ARİS

Duruşmada sanık Nizam Çınar'ın son sözünde "inkar etmiyorum ihanet olmasaydı öldürmek zorunda kalmazdım pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası kararı verdi. Ayrıca sanık hakkında ruhsatsız silah kullanmak suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

Duruşma sonrası Nursel Aris'in babası Baki Aris, "Kızımı hiçbir karar geri getiremez ama cezası 18 yıldan müebbet hapse yükseldiği için yüreğime bir nebze su serpildi. İbret olsun kadın cinayeti işleyenlere bu ceza. Ancak bu olayda tasarlama da vardı sanık Facebook'una yazmıştı zaten tehditlerini ama mahkeme ondan ceza vermedi" diye konuştu.