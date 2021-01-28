Nursel'in katili Nizam Çınar'a müebbet hapis cezası verildi
Küçükçekmece'de Nizam Çınar isimli şahıs 2018 yılında çocuğunun annesi Nursel Aris’i 3 el ateş ederek öldürdü ve 18 yıl hapis cezası aldı. Karara yapılan itiraz sonucunda sanık Nizam Çınar hakkında yeniden yapılan yargılamada, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Küçükçekmece'de 3 el kurşunla çocuğunun annesi Nursel Aris'i öldüren Nizam Çınar'a haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi sanığa tahrik indirimi yapılmamasını gerektirerek kararı bozdu. Sanık Nizam Çınar'a yeniden yapılan yargılamada sanığa, mahkeme heyeti "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası kararı verdi.
Hazırlanan iddianamede meydana gelen olay anlatıldı. Şüpheli Nizam Çınar, küçük yaşta zorla birlikte olduğu Nursel Aris'i (16) hamile bıraktı. Bunun üzerine kuaförlük yapan Nursel Aris, Nizam Çınar'la yaşamaya başladı. Nizam Çınar gasp suçundan cezaevine girince Aris ailesinin yanına taşındı. Nizam Çınar cezaevinden 2018 yılının Mart ayında tahliye olunca Nursel Aris ve onun ailesinin yanında kalmaya başladı. Bir süre sonra araları bozuldu. Nursel Aris ayrılmak istiyordu. Aralarında çıkan kavga üzerine Nizam Çınar evden ayrıldı. Çınar bir süre sonra Nursel Aris'le yeniden barışmak istemedi ancak genç kadın bunu kabul etmedi.
NURSEL ARİS
Şüpheli Nizam Çınar 5 Haziran 2018 tarihinde Nursel Aris'i arayarak çocuğu getirdiğini ve dışarıya çıkmasını istedi. Nursel Aris çocuğu eve getirmesini istedi. Nizam Çınar gelmemesi halinde rezillik çıkaracağını söyleyince Nursel Aris dışarı çıktı. Nizam Çınar çocuğun parkta olduğunu söyleyerek Aris'e arabaya binmesini söyledi. Nursel Aris arabaya binmek istemeyince Nizam Çınar onu zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Nursel Aris arabaya binmemek için direnince Nizam Çınar belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasıyla genç kadına 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.
ABLA HÜLYA ARİS
Nursel Aris kaldırıldığı hastanede 24 Eylül'de yaşamını yitirdi. Yakalanan Nizam Çınar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çınar hakkında "tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Nizam Çınar, Nursel Aris'in çocuğu aldırdığını söyleyince dünyasının başına yıkıldığını, çocuğun babasının kendisi olmadığını söylemesi üzerine ise kendisini kaybederek arabadaki koltuğun altından aldığı silahla ateş ettiğini anlattı.
Mahkemenin hastaneden aldırdığı yaş tespiti raporuna göre Nursel Aris'in öldüğü zamanki yaşı 18 yaş ile uyumlu olduğu bildirildi. Mahkeme yargılama sonunda verdiği kararda maktulün yaş küçüklüğünün bulunmadığı, tasarlamanın ise ispatlanamadığını belirterek sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Sanık ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan da 1 yıl hapis cezası aldı.
Müşteki avukatları Bölge Adliye Mahkemesi koşulları oluşmadığı halde sanığın cezadan kurtulmaya yönelik soyut iddialarının tahrik indirimine dayanak yapıldığı sanığa eksik ceza verildiğini bildirdi. Hükmün bozulmasına ve yeniden incelemesi üzerine Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.
BABA BAKİ ARİS
Duruşmada sanık Nizam Çınar'ın son sözünde "inkar etmiyorum ihanet olmasaydı öldürmek zorunda kalmazdım pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası kararı verdi. Ayrıca sanık hakkında ruhsatsız silah kullanmak suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.
Duruşma sonrası Nursel Aris'in babası Baki Aris, "Kızımı hiçbir karar geri getiremez ama cezası 18 yıldan müebbet hapse yükseldiği için yüreğime bir nebze su serpildi. İbret olsun kadın cinayeti işleyenlere bu ceza. Ancak bu olayda tasarlama da vardı sanık Facebook'una yazmıştı zaten tehditlerini ama mahkeme ondan ceza vermedi" diye konuştu.