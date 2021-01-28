Taner Çağlı’dan polemik yaratacak sözler: Türkçe bilmeyen İngilizce öğretemez

2011 yılında kurduğu Dil Mektebi ile 10 yıl içinde aralarında ünlü isimlerin de olduğu on binlerce kişiye ileri düzeyde İngilizce öğreten Taner Çağlı, bu dili öğrenebilmek için önce "Türkçeyi iyi bilmek", ardından "Türkçe düşünmeyi bırakmak" gerektiğini belirtiyor. Çağlı, Türkçe bilmeyen bir eğitmenin Türklere İngilizce öğretemeyeceğini söylüyor:



"Zor olan İngilizce değil, zor olan Türkçe düşünceden çıkabilmek. 'İngiliz gibi düşünme'nin ne olduğunu anlamak için de önce 'Türk gibi düşünme'nin nasıl bir şey olduğunu bilmek gerekir. İşte bu yüzden Türkçe bilmeyen bir öğretmen size İngilizce öğretemez. Türkçeyi küçük gören, ana dili bir kenara atarak İngilizce öğretmeye çalışan uygulamalar yalnızca öğretmenin İngilizcesini geliştirir. Biz Türkçeyi merkeze oturtarak öğretiyoruz. Önce Türkçenin gramer yapısını inceletiyoruz öğrenciye. Sonra İngilizce kodlamayı öğretiyoruz. Çünkü İngilizcenin bir matematiği var ve kodlarını çözdüğünüzde İngilizce konuşmaya başlarsınız."





İNGİLİZCE ROBOTİK TÜRKÇE SEZGİSEL

Taner Çağlı, Türklerin İngilizce öğrenmekte zorlanmasının nedenini ise şöyle açıklıyor: "İngilizce robotik bir dil. Özel olarak tasarlanmış ve yanlış anlaşılmaya müsaade etmiyor. İngilizcede bir cümle sadece bir anlama gelebilir, net ve kesindir. Konuşurken aklınızdan geçen her şeyi dile dökmek zorundasınızdır. Türkçe ise sezgisel bir dil, zeka dili. Bir cümle çok farklı anlamlarda yorumlanabilir. Ayrıca gereksiz kelimeler, hatta cümleler söylenmez. İşte bu farklılıktan dolayı Türkler, İngilizce öğrenmekte zorlanıyor."