Esenyurt'ta isyan ettiren koku! Karanlığı fırsat bilip...

"AKŞAM AĞIR KOKU VE KÖPÜKLÜ SIVI VAR"

Çevre sakinlerinden biri, "Sabah işe gittiğimde hiçbir koku veya köpüklü sıvı akışı yok. Ancak, akşam döndüğümde ağır koku ve köpüklü sıvı ile karşı karşıya kalıyorum.