27 Ocak 2021, Çarşamba
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FOX’taki yarışmada birinci olmuştu! Anne ve abini 'Neden öldürdün?' sorusuna yanıt verdi

’da ailesiyle yaşamını sürdüren madde bağımlısı , annesi ve ağabeyi ’nu bıçaklayarak öldürmüştü. Uğur Biroğlu “Neden öldürdün” sorusuna “Akla mantığa uymayan şeyler yaşadım. Klozetin içerisinde yarı kullanılmış uyuşturucu maddeler gördüm. Ben içmedim. Kimin içtiğini annemin yandaşlarına soracaksınız” diye cevap verdi. Şükran Biroğlu ’ta yayınlanan ile Sofrada yemek programında birinci olmuştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Ailesiyle yaşayan , annesi ve ağabeyi 'nu koli bandıyla bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Uğur Biroğlu, daha sonra polisi arayarak teslim oldu.

'a bağlı 'nde oturan Uğur Biroğlu, dün 06.30 sıralarında kardeşi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti.

İddiaya göre ağabeyi Mesut Biroğlu'yu (50) darp ederek salona getiren Uğur Biroğlu, ağabeyinin ağzını ve kollarını kalorifere koli bandı ile bağladı.

Belinden rahatsız olan annesi Şükran Biroğlu'nu (70) ise yine evin salonuna getirerek ağzını ve ellerini bağladı. Uğur Biroğlu, iddiaya göre bağladığı ağabeyi ve annesini bıçaklamaya başladı.

Olay sonrası Uğur Biroğlu polisi arayarak, "Annemi ve kardeşimi bıçakladım" dedi. , gözaltına alındı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri 3 saatlik inceleme yaptı.

'UYUŞTURUCU GÖRDÜM'

'ndeki sorgusu tamamlanan Uğur Biroğlu, daha sonra 'de bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Biroğlu, gazetecilerin "Anneni ve ağabeyini neden öldürdün?" sorusuna, "Akla mantığa uymayan şeyler yaşadım.

Klozetinin içerisinde yarı kullanılmış uyuşturucu maddeler gördüm. Ben içmedim. Kimin içtiğini annemin yandaşlarına soracaksınız" diye cevap verdi.

Vahşetin yaşandığı olay yerinden çekilen bir kare

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Annesi ve abisini vahşice katletti! Şükran Biroğlu FOX TV'de yemek yarışmasında birinci olmuştu ANNESİ VE ABİSİNİ VAHŞİCE KATLETTİ! ŞÜKRAN BİROĞLU FOX TV'DE YEMEK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞTU
Annesi ve abisini vahşice katletti! Şükran Biroğlu FOX TV'de yemek yarışmasında birinci olmuştu ANNESİ VE ABİSİNİ VAHŞİCE KATLETTİ! ŞÜKRAN BİROĞLU FOX TV'DE YEMEK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞTU

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