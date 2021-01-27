Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun annesi Başkan Erdoğan ile görüştü: Umutluyuz kızımız bulunacak

'BAŞIMI YASTIĞA KOYDUĞUMDA, RUHUM TUNCELİ DAĞLARINDA GEZİYOR'

Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, gece başını yastığa koyduğunda ruhunun Tunceli'nin dağlarında gezip kızını aradığını belirterek, "Bir saate yakın konuştuk, sağ olsun bizi dinledi. Biz de derdimizi anlattık. Ben de köprüde çekili olan bir fotoğrafla Gülistan'ın fotoğrafını gösterdim. Fotoğraflara baktı. Köprünün üstündeki fotoğraf için 'Bu kız Gülistan değil, hiç benzemiyor' dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. O benim kızımı bulamazsa kim bulabilir? İnşallah bizim dualarımız kabul olur, kızımızı bir yerde bulurlar. Ölü ya da sağ. Ölüm Allah'ın emri ama benim için her gün ölümdür. Gece başımı yastığa koyuyorum, uyku muyku yok. Ruhum Tunceli'nin dağlarında geziyor. Acaba benim kızım nerede? Burada mıdır? Bu suda mıdır? Bu çukurda mıdır? Kızımın başına ne geldi? Bunları düşünüyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Benim başıma verdi, kimsenin başına vermesin. Kimin evladı varsa beni anlıyor, ne haldeyim. Her gün ölüyorum. Hele kayıp çok daha zor" dedi.