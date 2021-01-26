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Annesi ve abisini vahşice katletti! Şükran Biroğlu FOX TV'de yemek yarışmasında birinci olmuştu

’da 'da madde bağımlısı olan Uğur Biroğlu annesi ve ağabeyi 'nu ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak katletti. Zanlı bir süre sonra polisi arayarak kendini ihbar etti. Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce 'de Zuhal Topal'ın sunduğu "Sofrada" yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Annesi ve abisini vahşice katletti! Şükran Biroğlu FOX TV'de yemek yarışmasında birinci olmuştu

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen , ağabeyi (50) ve annesi 'nun (70) ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

Uğur Biroğul, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen kız kardeşi ise gözyaşları içinde feryat etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce bir yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi.

Aynı apartmanda oturan bir komşuları, "Kapı komşumuz, yalnız, iyi insanlardı. Cinayeti işleyen herhalde kardeşleri, uyuşturucu bağımlısıydı, uyuşturucu içiyordu. Bunun etkisi altında yapmış olabilir ama diğer insanlar dünya iyisi insanlardı.

Zararları olmayan, sessiz sedasız insanlardı, vefat eden selam vermeden geçmeyen bir adamdı. Onlar kendi aralarında hırgür yapıyordu" dedi.

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