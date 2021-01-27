Sosyal medyada "muallimbsk kullanıcı adıyla paylaşım yapan öğretmen Bekir Salih Korkmaz, 2017'de öğrencilerine cimrilik ve tasarruflu olmak konulu bir hikâye anlatırken konunun daha iyi anla��ılması için paylaştığı bir karikatür yüzünden evinin arandığını, bilgisayar ve telefonuna el konulduğunu söyledi. Yaşadığı sıkıntıları takipçileriyle paylaşan Korkmaz, ticari amaç gütmeden eğitim amaçlı kullandığı bir karikatür yüzünden yaşadıklarına isyan etti: Gördüğüm tüm karikatürlerden ve düne kadar çok sevdiğim penguenlerden bile nefret ediyorum artık

Erdil Yaşaroğlu'nun kendisinin sahte hesaptan trollük yaptığını söylemesi karşısında bu kez video çeken Korkmaz, "Yaşadıklarım gerçektir, arzu ederse kendisine anlatabilirim" dedi.

YAŞAROĞLU YALANLADI, BEKİR ÖĞRETMEN VİDEO ÇEKTİ

Erdil Yaşaroğlu'nun öğretmen Bekir Salih Korkmaz'ın yaşadıklarını anlatması karşısındaki cevabı anlatılanların yalan olduğunu iddia etmek oldu. Korkmaz'ın hesabının sahte olduğu imasında bulunan Yaşaroğlu, "Biz suç duyurusunda bulunduk diye tutuklanan, nezarethaneye atılan, gözaltına alınan kimse de yok" dedi. Yaşaroğlu'nun "Bu flood sıfır takipçili, isimsiz, yeni açılmış, hiç bir gönderisi olmayan hesaptan yazılmış. Gerçek gibi mi geliyor size?" şeklindeki sözlerine de cevap Bekir Salih Korkmaz'dan geldi. Hesabının sahte olduğu imasına video çekerek cevaplayan Korkmaz, "Yaşadıklarım aynen gerçektir, kendisi arzu ederse benimle iletişim kurabilir ve kendisine bilgi verebilirim. Keşke Erdil Bey trol demek yerine, bu arkadaşın derdi neymiş diye bir mesaj atsaydı çok mutlu olurdum." dedi.

ELİMİZ AYAĞIMIZA DOLANDI

Korkmaz, yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: "18.01.2021 pazartesi günü öğle vakti, sıradaki canlı derse başlamak için bilgisayarın başında bekliyordum. Derse daha yarım saat vardı. Eğitimci olarak başta öğrencilerim olmak üzere çocuklar için açtığım tamamen değerler eğitimi içerikli hikâye ve masalların olduğu bir sitem var. Boş durmayayım, sözünde durmak konulu bir hikâye yazayım dedim. Yazarken 5 polis evime geldi. Arama yapacağız dediler. Çoluk çocuk şok olduk. Elimiz ayağımıza dolaştı."

"HAKKIMDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞLAR"

"Mevzu ne diye sorduğumda o anın şokuyla aklımda kalan "web sitesi" ve "penguen şikâyet" sözlerinden meseleyi zor da olsa anladım. Çünkü birkaç ay evvel 2014 yılında sitesinde kurban bayramında bir kurban karikatürü paylaşan birinin ifadeye çağrıldığını okumuştum. O aklıma geldi. Ben de 2017 yılında tasarruflu olmak ve cimrilikten uzak durmak konulu hikâyenin altında konu daha iyi anlaşılsın diye whatsapp gruplarında mı sosyal medyada mı karşıma çıktığını hatırlamadığım birkaç karikatür bulup eklemiştim. Bu karikatürlerden 2 tanesi Penguen dergisine ve Erdil Yaşaroğlu'na aitmiş. Uzun yıllardır orada burada paylaşılan karikatürlerin telif uyarısı dahi yapılmadan suç duyurusunda bulunulması ile karşı karşıyaydım.

"HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM BİR GÜN YAŞADIM"

"Polisleri eve buyur ettim. Evdeki dijital cihazlara el koyacaklarını söylediler. Buldukları 2 bilgisayar, cep telefonum, 2 harici disk ve 2 flash belleğe el koydular. Çocuklar canlı ders yapıyor, 'benim laptop ve telefonumu alın ama bari çocukların bilgisayarına dokunmayın' dedim. Emir kulu olduklarını söylediler. Oğlan canlı ders yaparken bilgisayarı kapatıp aldılar. Karakolda ifade verdim. Yetmedi sağlık kontrolünden geçip savcıya ifade verdim. Hayatım boyu unutmayacağım bir gün yaşadım. Cihazlar incelendi ve 5 gün sonunda geri aldım. Tabi ki bir şey bulamadılar. Çünkü Penguen okuyan biri değilim. Orda burada karşıma çıkmış birkaç karikatür sadece."

"ARTIK GÖRDÜĞÜM BÜTÜN KARİKATÜRLERDEN NEFRET EDİYORUM"

"Eğitimci olarak çocuklar tasarruf konusunu daha iyi anlasın diye paylaştığım karikatür bana bilişim suçlusu muamelesi yaşattı. Yaşadığım sinir ve stresin ne kadar süreceği, sürecin nasıl işleyeceği meçhul. Bir dergide yayınlanan onlarca karikatürden birinin yasa dışı yollarla bile değil, internette gezerken karşıma çıkması ve ticari amaç gütmeden eğitim amacıyla paylaşılması suçsa ve bu büyük(!) suç sebebiyle evim aranıyor, karakola ve savcılığa ifade veriyorsam diyecek sözüm yok. Gördüğüm tüm karikatürlerden ve düne kadar çok sevdiğim penguenlerden bile nefret ediyorum artık"