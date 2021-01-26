26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Uzmanlar tüm endişeleri ortadan kaldırdı: Çin aşısı hepimizi ölümden yüzde 100 koruyacak

Uzmanlar tüm endişeleri ortadan kaldırdı: Çin aşısı hepimizi ölümden yüzde 100 koruyacak

ile mücadelede , dünyada süreci en iyi şekilde yöneten ülkelerden biri oldu. Alınan tedbirlerin yanı sıra kitlesel aşılamada da büyük ilerleme kaydedildi. 1 milyon 300 binden fazla kişi aşısı olurken bazı vatandaşların ise yan etkileri konusunda endişeleri var. Uzmanlardan bu endişeleri ortadan kaldıracak açıklamalar peş peşe gelirken Prof. Dr. , “Çin aşısı hepimizi ölümden yüzde 100 koruyacak” ifadesini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
ABONE OL
Uzmanlar tüm endişeleri ortadan kaldırdı: Çin aşısı hepimizi ölümden yüzde 100 koruyacak

ve 'da /BioNTech tarafından üretilen mRNA aşıya bağlı ölümler yaşandığına ilişkin iddiaların ardından gözler, 'de uygulanan aşısına çevrildi. Türkiye'de uygulanan menşeili CoronaVac aşısının özellikle yaşlılar üzerindeki olası yan etkileri merak konusu olurken, genç-yaşlı birçok kişi ise aşıya bağlı ciddi yan etki ve ölüm tablosu endişesi taşımaya devam ediyor.


Uzmanlar, Türkiye'de kullanılan inaktif Kovid-19 aşısının ağır yan etkilere neden olmayacağının altını çizerken, Başkanı Prof. Dr. , "Türkiye'de şimdiye kadar bir milyondan fazla kişiye Çin menşeili inaktif aşı yapıldı. Çok açık söylüyorum, bu aşı kimseyi öldürmez ve bu anlamda aşı olanlarda ölümcül etki görülmez. Mehmet Amcamız, Ayşe Teyzemiz gönül rahatlığıyla aşısını olsun. Virüs mutasyon geçirdiği takdirde CoronaVac aşısı, mRNA aşıya göre daha koruyucu bir özellik gösterir. Bu açıdan da inaktif aşı daha avantajlı" dedi. İşte en yetkin uzmanların görüşleri:


'KOŞA KOŞA AŞILANDILAR'
Prof. Dr. : Şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişiye yapıldı. Hastane yatışı bile gerektirmeyen birkaç küçük alerjik reaksiyon dışında önemli yan etki görmedik. Çin aşısı sizi, beni, hepimizi ağır Kovid-19 tablosu ve ölümden yüzde 100 koruyacak. Türkiye'de binlerce sağlık personeli koşa koşa aşılandı.


Prof. Dr. : Pandemiyi önlemek için aşılanmaktan başka çıkar yol yok. Toplumsal bağışıklık olsun dediğimiz noktada milyonlarca insanımızı kaybederiz. İnsanların ölmesine rıza gösterenler buyursun karşıtlığına devam etsinler!


Prof. Dr. : Aşı karşıtları, pozitif bilim tarafından henüz nedeni bulunamamış hastalıkları öne sürerek, aşıların zararlı olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar. Komplocular ise bir şekilde kendilerini göz önünde bulundurmaktan haz duyuyorlar. Gündemde kalmak, kazanç elde etmek, makam, mevki sahibi olmak peşindeler. Halkımız bilim dünyasına güvensin.


Prof. Dr. Korkut Ulucan: Aşıların içerikleri belli ve Kovid-19'un yapısına baktığınızda, şu anki teknoloji ile bu mikrobu insan eliyle üretme şansımız
yok. İddia sahipleri virüsün insan eliyle nasıl tasarlandığını anlatırlarsa biz de öğrenmiş oluruz!


Dr. Timuçin Avşar: Akıllı telefonlar ve elektronik aletler üzerinden zaten bilgi toplayıp, insanları manipüle edebilirsiniz. Aşıya çip yerleştirip, insana enjekte ederek, insan beynini ele geçirmek mümkün değil.

Son dakika: Türkiye'nin Çin'den aldığı COVID-19 aşıları İngiltere'deki mutasyona karşı etkili mi? Sinovac açıkladı SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN ÇİN'DEN ALDIĞI COVID-19 AŞILARI İNGİLTERE'DEKİ MUTASYONA KARŞI ETKİLİ Mİ? SİNOVAC AÇIKLADI
Türk bilim insanı A Haber canlı yayınında açıkladı! Neden Sinovac şirketinin Kovid-19 aşısı tercih edildi? TÜRK BİLİM İNSANI A HABER CANLI YAYININDA AÇIKLADI! NEDEN SİNOVAC ŞİRKETİNİN KOVİD-19 AŞISI TERCİH EDİLDİ?
Son dakika: Sinovac aşısının ikinci sevkiyatı geldi | 6,5 milyon doz İstanbul'da SON DAKİKA: SİNOVAC AŞISININ İKİNCİ SEVKİYATI GELDİ | 6,5 MİLYON DOZ İSTANBUL'DA
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA