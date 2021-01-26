Uzmanlar tüm endişeleri ortadan kaldırdı: Çin aşısı hepimizi ölümden yüzde 100 koruyacak





Uzmanlar, Türkiye'de kullanılan inaktif Kovid-19 aşısının ağır yan etkilere neden olmayacağının altını çizerken, İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Türkiye'de şimdiye kadar bir milyondan fazla kişiye Çin menşeili inaktif aşı yapıldı. Çok açık söylüyorum, bu aşı kimseyi öldürmez ve bu anlamda aşı olanlarda ölümcül etki görülmez. Mehmet Amcamız, Ayşe Teyzemiz gönül rahatlığıyla aşısını olsun. Virüs mutasyon geçirdiği takdirde CoronaVac aşısı, mRNA aşıya göre daha koruyucu bir özellik gösterir. Bu açıdan da inaktif aşı daha avantajlı" dedi. İşte en yetkin uzmanların görüşleri: