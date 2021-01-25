Son dakika: Sinovac aşısının ikinci sevkiyatı geldi | 6,5 milyon doz İstanbul'da
Son dakika haberine göre; Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.
Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.
Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.
İLK PARTİSİ 30 ARALIK'TA GELMİŞTİ
Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Sinovac aşısının 3 milyon doz olan ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye gelmiş ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla beraber aşılama başlanmıştı. Aşı uygulama sürecinde sağlık çalışanlarıyla birlikte 85 yaş üstü vatandaşlar da dahil olmak üzere 1 milyon 200 bini aşkın kişiye aşı yapıldı.
AŞI PROGRAMI AKSAMADAN DEVAM EDECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının 6.5 milyon dozluk ilk bölümünün pazartesi sabahı Türkiye'de olacağını belirterek "Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" demişti