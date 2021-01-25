Son dakika: Sinovac aşısının ikinci sevkiyatı geldi | 6,5 milyon doz İstanbul'da

İLK PARTİSİ 30 ARALIK'TA GELMİŞTİ

Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Sinovac aşısının 3 milyon doz olan ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye gelmiş ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla beraber aşılama başlanmıştı. Aşı uygulama sürecinde sağlık çalışanlarıyla birlikte 85 yaş üstü vatandaşlar da dahil olmak üzere 1 milyon 200 bini aşkın kişiye aşı yapıldı.