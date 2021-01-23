Son dakika: Türkiye'nin Çin'den aldığı COVID-19 aşıları İngiltere'deki mutasyona karşı etkili mi? Sinovac açıkladı
Çin menşeili aşı şirketi Sinovac’ın geliştirdiği inaktif Covid-19 aşısının üretimini artıracağı bildirildi. Sinovac Biotech Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yin Weidong, Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya verdiği röportajda, “Sinovac, Brezilya, Endonezya, Türkiye, Şili ve diğer bazı ülkelerden aşı siparişleri aldı. Üretim kapasitemizi artırmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Öte yandan Weidong, İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlara karşı aşının etkinliği konusunda da bilgi verdi.
Şirketin ikinci bir üretim hattı kurduğuna işaret eden Yin, hattın şubat ayı itibarıyla işleyişe geçmesiyle şirketin yıllık aşı üretim kapasitesinin 1 milyar doza ulaşacağı bilgisini verdi.
Yin, bazı ülkelere 'yarı mamul' aşılar ihraç edip, bu ülkelerde yerel dolum ve paketleme hatları inşa edilmesine yardımcı olarak, üretim kapasitesinin artmasına katkı sağlayacaklarını dile getirdi.
"KLİNİK DENEYLERDEN FARKLI SONUÇLAR ÇIKMASI NORMAL"
Sinovac Biotech CEO'su Yin, klinik deneylerden elde edilen neticelere göre, CoronaVac'ın etkinlik oranının yüksek olduğunu ve koronavirüsün farklı türlerine karşı geniş ölçekli koruma sağladığını ifade etti.
Aşının üçüncü aşama klinik deneylerinin ağırlıklı olarak Brezilya, Endonezya ve Türkiye'de yapıldığını hatırlatan Yin, "Üç ülkedeki klinik deneylerin verilerine dayanarak, aşının güvenli ve etkili olduğuna güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.
AĞIR VAKALARDA ORAN YÜZDE 100
Türkiye'deki klinik deneylerin aşının yüzde 91,25, Endonezya'daki klinik deneylerin ise aşının yüzde 65,3 etkili olduğunu gösterdiğine işaret eden Yin, Brezilya'daki deneylere göre de aşının ağır vakalarda yüzde 100, orta vakalarda yüzde 78 etkili olduğunu, genel etkinlik oranının ise yüzde 50,38 olarak açıklandığını söyledi.
Yin, "Farklı ülkelerden muhtelif sonuçlar almak normal. Klinik deneyler, birçok faktörden etkileniyor" dedi. Yin, Brezilya'daki üçüncü aşama klinik deneylerin katılımcılarının tamamının yüksek riskli ortamlarda çalışan sağlık personeli olduğunu, bu kişilerin defalarca virüsün saldırısına uğramış olabileceğini de kaydetti.
"İNGİLTERE'DE GÖRÜLEN VİRÜS VARYANTINA KARŞI ETKİLİ"
Yin Weidong, CoronaVac'ın koronavirüsün farklı türleri karşısında da etkili koruma sağladığını belirtti. Yin, "Çin Tıp Bilimleri Akademisi'ne bağlı Hayvan Bilimleri Laboratuvarı Enstitüsü ile yapılan iş birliği neticesinde, Sinovac aşısını yaptıran gönüllülerden alınan serumun koronavirüsün İngiltere'de görülen varyantını da etkisizleştirdiği tespit edildi.
Aşının, Güney Afrika'daki virüs varyantına karşı koruma sağlayıp sağlamadığı üzerinde ise çalışmalar sürüyor, ilgili sonuçları paylaşacağız" diye konuştu.
Diğer yandan, Brezilya ve Endonezya'nın ardından Şili de Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac'ın acil durum kullanımına izin verdi.
Şili Kamu Sağlığı Enstitüsü Başkan Vekili Heriberto Garcia, CoronaVac aşısının üretim kalitesiyle ilgili olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek "Toplum için etkili ve güvenli bir aşıyı onaylıyoruz" dedi.