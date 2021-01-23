Aşının, Güney Afrika'daki virüs varyantına karşı koruma sağlayıp sağlamadığı üzerinde ise çalışmalar sürüyor, ilgili sonuçları paylaşacağız" diye konuştu.

Diğer yandan, Brezilya ve Endonezya'nın ardından Şili de Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac'ın acil durum kullanımına izin verdi.

Şili Kamu Sağlığı Enstitüsü Başkan Vekili Heriberto Garcia, CoronaVac aşısının üretim kalitesiyle ilgili olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek "Toplum için etkili ve güvenli bir aşıyı onaylıyoruz" dedi.