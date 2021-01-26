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Adana'nın risk haritası şaşırttı: Kuzeyi kırmızı güneyi yeşile büründü!

Son dakika haberi... Dünya koronavirüs ile mücadele ederken, Türkiye aldığı tedbirlerle tüm ülkelere örnek oldu. Uygulamaya konulan tedbirlerin meyvelerini alan illerden biri de oldu. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında yoğun olarak kırmızı olan bölgeler yeşile döndü. Yüksek binaların yer aldığı, sosyo-ekonomik açıdan daha gelişmiş bölgeler ise hala kırmızı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021
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Adana'nın risk haritası şaşırttı: Kuzeyi kırmızı güneyi yeşile büründü!

Koronavirüs vaka artışlarının 45 gün önce büyük artış gösterdiği 'da alınan yeni tedbirler ve vatandaşların bu tedbirlere uyumu, olumlu sonuçlar verdi. HES uygulamasındaki risk haritasında yoğun olarak kırmızı olan bölgelerin çoğu yeşil renge döndü. Geçen ay en fazla vaka artışlarının yaşandığı, haritada 'yüksek riskli' bölge olarak bilinen, kentin daha az gelişmiş güney mahallelerinin neredeyse tamamı yeşil renge büründü. Ancak, yüksek katlı binaların bulunduğu sosya-ekonomik açıdan daha gelişmiş olan ilçesinin de içinde yer aldığı bölgede ise kırmızılıklar dikkat çekti.



Vatandaşlar diğer bölgelere göre, akraba ve ev ziyaretlerinin daha yoğun olduğu yerlerdeki vaka sayısındaki azalışın kendilerini de şaşırttığını, bunun nedeninin de önlemlere daha sıkı uyulması olduğunu bildirdi.

ÖLÜMLER ARTINCA TEDBİRLERE UYDULAR

Kentin güney bölgesindeki 'nde oturan birkaç ay önce haritanın tam tersi olduğunu, bu bölgede ölümlerin artması sonrası vatandaşların alınan tedbirlere uyduğunu söyledi. Güney bölgesinde koronavirüsün girmediği mahallenin kalmadığını kaydeden Suruç, vaka sayısındaki azalışı ise bölge insanının kurallara uymasından kaynaklandığını dile getirdi.



Koronavirüs risk haritasında yaşadığı mahallenin yeşil renkte olduğunu görünce şaşırdığını ifade eden ise, "Kuzey mahallelerde yaşayanların kurallara daha çok uyduğunu, bizim mahallelerin ise uymadığını sanıyordum. Meğer buralar kurallara daha iyi uymuş" ifadelerini kullandı.

KENTİN KUZEYİNDE YAŞAYANLAR ŞAŞIRDI

Kentinde kuzeyindeki Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan da haritanın kırmızı olduğunu görünce çok şaşırdığını belirtti. Alınan tedbirlerin artırılması gerektiğini düşündüğü kaydeden Mazman, "Gerçekten çok şaşırdım. Ben de bu çevrede yaşıyorum. Yürüyüşe çıktığımda da maskesiz insan görmüyorum. Bu bölgede parklarda insanlar iç içe oturuyor. Kafelerde oturulması yasak olsa dahi kahvesini alıp toplanan çok insan var" diye konuştu.



Kentte hayatın kuzey mahallelerde canlı olduğunu söyleyen ise paket servis yapan yeme-içme mekanlarından yoğun alışveriş yapılması, toplu halde gezilmesi ve çoğu kişinin dışarıda vakit geçirmesi nedeniyle vakaların arttığını kaydetti.

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