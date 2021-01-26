Adana'nın risk haritası şaşırttı: Kuzeyi kırmızı güneyi yeşile büründü!





Koronavirüs risk haritasında yaşadığı mahallenin yeşil renkte olduğunu görünce şaşırdığını ifade eden Emine Durdu ise, "Kuzey mahallelerde yaşayanların kurallara daha çok uyduğunu, bizim mahallelerin ise uymadığını sanıyordum. Meğer buralar kurallara daha iyi uymuş" ifadelerini kullandı.



KENTİN KUZEYİNDE YAŞAYANLAR ŞAŞIRDI



Kentinde kuzeyindeki Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan Melike Mazman da haritanın kırmızı olduğunu görünce çok şaşırdığını belirtti. Alınan tedbirlerin artırılması gerektiğini düşündüğü kaydeden Mazman, "Gerçekten çok şaşırdım. Ben de bu çevrede yaşıyorum. Yürüyüşe çıktığımda da maskesiz insan görmüyorum. Bu bölgede parklarda insanlar iç içe oturuyor. Kafelerde oturulması yasak olsa dahi kahvesini alıp toplanan çok insan var" diye konuştu.