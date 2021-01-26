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AKOM'dan flaş son dakika uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Saat verdiler

Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan son dakika haberine göre 'da yarın hava sıcaklarının 8 ila 12 derece düşmesi bekleniyor. ayrıca il genelinde etkili olması beklenen kar yağışının ne zaman başlayacağını da duyurdu. Peki İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Bu hafta hava nasıl olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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AKOM'dan flaş son dakika uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Saat verdiler

Afet Koordinasyon Merkezi (), yarın öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayacak soğuk hava nedeniyle il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde ise hafif kar yağışlarının etkili olacağını bildirdi.

ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA...

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ettiği, yarın öğle saatlerinden itibaren ise üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstereceği aktarıldı.

HAVA SICAKLIKLARI GERİLİYOR

Güneyli yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak etkili olacağı kaydedilen açıklamada, kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle halihazırda 15 derece olan sıcaklıkların, 8 ila 12 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği belirtildi.

KAR GELİYOR

Açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayarak hızla soğuyacak hava nedeniyle yağışların il genelinde karla karışık yağmur; , , , , , Aydos gibi şehir merkezi dışında kalan kesimlerde ise hafif kar şeklinde olacağı aktarıldı.

Açıklamada, AKOM verilerinde mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların, 2-3 derece daha fazla azalması ihtimaline yer verilirken, böyle bir durumda yağışların şehir merkezinde kara dönüşebileceği bilgisi paylaşıldı.

ÇARŞAMBA

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