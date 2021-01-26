AKOM'dan flaş son dakika uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Saat verdiler

ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA...

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ettiği, yarın öğle saatlerinden itibaren ise Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstereceği aktarıldı.