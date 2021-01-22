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Eskişehir'in koronavirüs risk haritası güncelledi! Günlük vaka sayısı 50'ye düştü

Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler her geçen gün etkisini biraz daha gösteriyor. Son olarak 'den sevindiren bir haber geldi. Kentte koronavirüs günlük vaka sayısı 50'ye düşerken, risk haritası da maviye döndü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.01.2021
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Eskişehir'in koronavirüs risk haritası güncelledi! Günlük vaka sayısı 50'ye düştü

genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta içi saat 21.00'dan sonra ile hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. ekipleri de kısıtlama saatlerinde kent genelinde denetim yapıyor. Alınan tedbirler sonuç verdi, kentte kasım ayında günlük ortalama 800 olan vaka sayısı, 50'ye kadar düştü.



Vaka sayısındaki düşüş, 'nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Aralık ayında kentin tamamı yüksek risk anlamındaki kırmızıdan yeşile dönerken, vakaların 50'ye gerilemesi ile 'düşük risk' anlamına gelen maviye büründü.

EVDE TEDAVİLER BİNLERE DÜŞTÜ

Sokağa çıkma kısıtlamaları, testi pozitif çıkan ancak belirti göstermediği için evlerinde tedavi görenleri de olumlu etkiledi. Kasım ayında 6 binin üzerinde olan evde tedavi gören kişi sayısı 551'e geriledi. Koronavirüs tedavisi sağlayan , ve 'nde tedavi görenlerin sayısı 750'den 151'e düştü. Halen pandemi servislerinin yoğun bakımlarımda 50 kişi tedavi görüyor. 8 kişi ise entübe edilmiş durumda.

BİR AYDA 81 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı mart ayından bu yana, 81'i son 1 ayda olmak üzere 711'i geçti. ekipleri, günlük pozitif vakaların azalmasına rağmen denetimlerini sürdürüyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerinde HES kodu sorgulaması yapılıyor.

54 BİN KİŞİ KORONAYI ATLATTI

Eskişehir'de koronavirüsün ortaya çıktığı mart ayından bu yana 385 bin 265 kişiye testi yapılırken, 56 bin 217 kişi pozitif çıktı. Kentte 702 kişi halen tedavi görürken, 54 bin 804 kişi ise koronavirüsü atlatarak, iyileşti.

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