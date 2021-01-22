Eskişehir'in koronavirüs risk haritası güncelledi! Günlük vaka sayısı 50'ye düştü

EVDE TEDAVİLER BİNLERE DÜŞTÜ

Sokağa çıkma kısıtlamaları, testi pozitif çıkan ancak belirti göstermediği için evlerinde tedavi görenleri de olumlu etkiledi. Kasım ayında 6 binin üzerinde olan evde tedavi gören kişi sayısı 551'e geriledi. Koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görenlerin sayısı 750'den 151'e düştü. Halen pandemi servislerinin yoğun bakımlarımda 50 kişi tedavi görüyor. 8 kişi ise entübe edilmiş durumda.