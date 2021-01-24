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Son dakika haberi | Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'dan üzücü haber

haberi... Ünlü sanatçı evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı. Orhan Gencebay'ın önce taksiyle eve gittiği daha sonra da evden eşi ile birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Son dakika haberi | Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'dan üzücü haber

SON DAKİKA: Evinin yakınlarında tek başına yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşen Gencebay sol işaret parmağını kırdı.

'ın taksiye binip eve gittiği daha sonra da evden eşiyle birlikte hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu Gencebay'ın parmağına atel takılacağı öğrenildi.

Orhan Gencebay daha önce de yine boğazda hava almak isterken tek başına yürüyüşe çıkmış ve yine bir çukura takılarak düştüğü gündeme gelmişti.

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