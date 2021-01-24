Son dakika haberi | Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'dan üzücü haber
Son dakika haberi... Ünlü sanatçı Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı. Orhan Gencebay'ın önce taksiyle eve gittiği daha sonra da evden eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
YAŞAM DHA
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SON DAKİKA: Evinin yakınlarında tek başına yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşen Gencebay sol işaret parmağını kırdı.
Orhan Gencebay'ın taksiye binip eve gittiği daha sonra da evden eşiyle birlikte hastaneye götürüldüğü belirtildi.
Özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu Gencebay'ın parmağına atel takılacağı öğrenildi.