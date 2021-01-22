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Alime Toprak kocasını öldürdüğünü Müge Anlı'ya itiraf etti! - 22.01.2021

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Giriş: 22.01.2021 12:48
Güncelleme:22.01.2021 12:55
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Ali toprak cinayetinde beklenen itiraf geldi. Mersin Anamur’da muz serasında çalışan Ali Toprak, ölü olarak bulunmuştu. Ali Toprak’ın ölümünde baş şüpheli olan eşi Alime Toprak, Müge Anlı canlı yayınında soruları yanıtladı. Ali Toprak’ın öldürüldüğü sırada diğer seraya gittiğini iddia eden Alime Toprak, güvenlik kamerası görüntülerinde olmadığının ortaya çıkmasının ardından eşini öldürdüğünü itiraf etti.
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