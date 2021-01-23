23 Ocak 2021, Cumartesi
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Bu arabayı gören polisi arıyor! Kanlı kefenli araç polisi alarma geçirdi

'ta modifiye dükkanı sahibi 'in arabasına yaptığı modifiye görenleri şok etti. Arabanın rüzgarlık kısmına kanlı ve içinde bir cansız manken bağlayan Tuncer ilgi çekmek için bu modifiyeyi yaptığını söylese de cezadan kaçamadı. Tuncer "Benim yaptığım biraz farklı oldu tabi kimse ceset taşımaz arkasında. Ama ilgi çekmek için yaptım gören şok oluyor" ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Bu arabayı gören polisi arıyor! Kanlı kefenli araç polisi alarma geçirdi

'ta modifiye dükkanı olan , kendi arabasının arkasına yaptığı modifiye görenleri hayrete düşürdü. Arabanın arka rüzgarlık kısmına kanlı " içerisinde cansız manken" yerleştiren Tuncer, ilgi çekmek için yaptım dese de ceza yemekten kurtulamadı.

KANLI CANSIZ MANKEN BAĞLADI

Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'nde bir arabanın üzerinde kanlı kefen ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler bir arabanın bagaj kısmının üstünde kefene rastladı. İncelemelerin ardından araba modifiye dükkanı olan Özcan Tuncer'in dikkat çekmek için cansız bir mankene kefen giydirip arabasına bağladığı ortaya çıktı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Arabadan indirilen cansız manken ve araba sahibi polis arabasına bindirilerek karakola götürüldü. Polis ekipleri ise arabayı trafikten men ederek otoparka kaldırdı.

GÖRENLER DONDU KALDI

Ceza sonrası açıklamada bulunan Özcan Tuncer, "Görenler şok oluyor tabi. Hemen telefona sarılıp fotoğraf çekmek istiyorlar. Ben bunu yurt dışı modifiye sayfalarında görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Kendi arabama da uygulamak istedim. Yan tarafım zaten giysici oradan cansız manken alarak böyle bir şey yaptım. Cansız mankene kefen giydirip üzerini de boyadım. Benim yaptığım biraz farklı oldu tabi kimse ceset taşımaz arkasında. Ama ilgi çekmek için yaptım gören şok oluyor" diye konuştu.

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