Bu arabayı gören polisi arıyor! Kanlı kefenli araç polisi alarma geçirdi

GÖRENLER DONDU KALDI

Ceza sonrası açıklamada bulunan Özcan Tuncer, "Görenler şok oluyor tabi. Hemen telefona sarılıp fotoğraf çekmek istiyorlar. Ben bunu yurt dışı modifiye sayfalarında görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Kendi arabama da uygulamak istedim. Yan tarafım zaten giysici oradan cansız manken alarak böyle bir şey yaptım. Cansız mankene kefen giydirip üzerini de boyadım. Benim yaptığım biraz farklı oldu tabi kimse ceset taşımaz arkasında. Ama ilgi çekmek için yaptım gören şok oluyor" diye konuştu.