22 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Eşi Ali Toprak'ı öldüren Alime Toprak: ''Çocuklarıma yaptıklarına dayanamadım''

Eşi Ali Toprak'ı öldüren Alime Toprak: ''Çocuklarıma yaptıklarına dayanamadım'' - 22.01.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2021 12:59
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Ali toprak cinayetinde beklenen itiraf geldi. Alime Toprak, eşi Ali Toprak'ı sera içerisinde öldürdüğünü itiraf etti. Alime Toprak cinayet nedenini burada anlatmak istemediğini yalnızken anlatacağını şu ana kadar iki çocuğunu koruduğunu ama başaramadığını eşinin kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını onları geçtiğini ama son yaptığına dayanamadığını burada söyleyemediğini ifade etti. Müge Anlı Alime'nin bir çocuğu daha olduğunu ve 40 günlük iken öldüğünü açıkladı. Âlime çocuğunun boğazına süt kaçtığı için öldüğünü cenazesine kimsenin gelmediğini çünkü kocasının çok kavgacı olduğunu ailesi ile görüşmediğini belirtti. Alime kocasının kendisini sürekli dövdüğünü bıçakla üzerine yürüdüğünü öldürmeye kalktığını olay günü de serada üzerine bıçakla yürüdüğünü serada cinayetten sonra donup kaldığını açıkladı. Alime Hanım büyük oğlunun tahmin ettiğini ama babası ölünce hiç ağlamadığını çünkü eşinin ona da çok çektirdiğini babasından çok şiddet gördüğünü babası ölünce babasının ölümü için iyi oldu şeklinde söylemde bulunduğunu aktardı.
Alime Toprak: ''Çocuklarımı yaptıklarına dayanamadım''
Alime Toprak: ''Çocuklarımı yaptıklarına dayanamadım''
Kocasını öldürdüğünü itiraf etti
Kocasını öldürdüğünü itiraf etti
CANLI İZLE: Müge Anlı 22 Ocak Cuma
CANLI İZLE: Müge Anlı 22 Ocak Cuma
Müge Anlı 21 Ocak Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 21 Ocak Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 20 Ocak Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 20 Ocak Çarşamba tek parça izle
12 günden beri kayıp olan Dilara nerede?
12 günden beri kayıp olan Dilara nerede?
Müge Anlı 19 Ocak Salı tek parça izle
Müge Anlı 19 Ocak Salı tek parça izle
Müge Anlı 18 Ocak Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 18 Ocak Pazartesi tek parça izle
Hamdi Kılıç 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu
Hamdi Kılıç 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu
Müge Anlı 15 Ocak Cuma tek parça izle
Müge Anlı 15 Ocak Cuma tek parça izle
Müge Anlı 14 Ocak Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 14 Ocak Perşembe tek parça izle
Müge Anlı’da aranan İzzet Döndü 6 gün sonra bulundu!
Müge Anlı’da aranan İzzet Döndü 6 gün sonra bulundu!
Daha Fazla Video Göster