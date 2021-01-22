22 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik kilit! İşte son durum

Son dakika haberine göre Hafta sonu kısıtlaması öncesi İstanbul'da yoğunluğu yaşanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, saat 16.56 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik kilit! İşte son durum

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 'da yoğunluğu arttı.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, İstanbul'da trafik ana arterlerde durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB trafik yoğunluk haritasında saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı.


Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

İŞTE O KARELER:





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