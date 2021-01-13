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Harita yeşile döndü! İstanbul'un risk haritası nasıl değişti?

A Haber
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Giriş: 13.01.2021 10:52
Güncelleme:13.01.2021 10:54
Sağlık Bakanlığı İstanbul için kritik gelişmeyi resmen açıkladı. Hayat Eve Sığar uygulamasında paylaşılan son tablo, İstanbul genelindeki büyük değişimi gözler önüne seriyor. Son durumu A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Sağlık Bakanlığı İstanbul için kritik gelişmeyi resmen açıkladı. Hayat Eve Sığar uygulamasında paylaşılan son tablo, İstanbul genelindeki büyük değişimi gözler önüne seriyor. Son durumu A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Haritada birçok ilçe, mahalle ve caddede, yoğunluğun önceki ve sonraki hali arasında büyük fark görülüyor.

Haliç'in iki kıyısı olarak değerlendirilen Eminönü ve Karaköy'de daha önceki risk haritalarına oranla kırmızı bölgelerin neredeyse tamamen yok olduğu göze çarpıyor.

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Fatih'in risk haritasındaki görünümü de İstanbul'un diğer bölgelerindeki gibi tedbirler sonrası yeşil ve açık mavi renge dönmeye başladı. Fatih'teki tek yoğun bölge hastaneler civarında görülüyor.

Şişli ve Beşiktaş gibi yoğunluğun olduğu ilçelerde de benzer şekilde bir düşüş gözleniyor.

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